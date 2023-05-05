Из-за холодов под Белгородом могут перенести отключение горячей воды

С мая в Белгородской области ожидается похолодание, из-за чего жители Майского, у которых намечено плановое отключение горячей воды с 10 мая, очень переживают.

- В квартирах и так холодно. Жаркой погоды, судя по прогнозу, в ближайшее время не ожидается. Просим рассмотреть вопрос о переносе отключения на более позднее время, - обратилась к главе района Владимиру Перцеву белгородка Елена.

Чиновник решил пойти навстречу жителям Майского и пообещал рассмотреть этот вопрос. Он поручил своему заместителю изучить ситуацию, включая длительность отключения и другие нюансы.

- Рассчитать полгода назад, какая погода будет в мае, очень сложно, - подытожил Владимир Перцев.