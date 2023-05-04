Вячеслав Гладков: «На половине посевных площадей Белгородской области завершены работы»

Гладков: "Уже 126 аграриев получили более 230 миллионов рублей". Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области на сегодняшний день яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно более 234 тысяч гектаров. Так, ячмень посеян на площади в 84,3 тысяч гектаров или 79% от запланированного. Яровой пшеницей занято 109,4 тысяч гектаров, что составляет 75% от плана. Овсом занято 4,7 тыс. га (60%), горохом – почти 11,3 тыс. га, или 90% от запланированных площадей. Кукурузой на зерно засеяно почти 24 тыс. га (18%).

В общей сложности в Белгородской области в этом году планируется засеять более 400 тысяч гектаров зерновыми и зернобобовыми культурами. Более 530 тысяч гектаров в этом сезоне будет занято техническими культурами.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день техническими культурами занято 62,8 тысяч гектаров, что составляет 12% от плана. Сахарная свекла посеяна на площади 19 000 га (33%), соя – 1,9 тысяч га (1%), подсолнечник – 1,4 тысячи га (22%), горчица – 1,8 тыс. га (33%).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем посте в социальной сети подчеркнул, что успешному проведению весенней посевной кампании в регионе во многом способствует финансовая поддержка аграриев.

- Мы активно предоставляем финансовую помощь нашим сельхозпроизводителям. Уже 126 аграриев получили более 230 миллионов рублей. До конца мая такую же сумму область получит еще. Эти деньги выделяются нам из федерального бюджета. Государственная поддержка крайне важна нашим аграриям. Без нее, конечно, выполнить весь объем работы на сегодняшний день практически невозможно, – сказал глава региона.

Отметим, в 2023 году агропромышленный комплекс Белгородской области получит 3,1 млрд рублей государственной поддержки. Из этой суммы по состоянию на конец марта аграриям довели практически треть.