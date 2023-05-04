Полицейские напомнили белгородцам о запрете на запуск фейерверков и продажу пиротехники

Нарушителей будут привлекать по статье «Мелкое хулиганство». Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В преддверии праздников сотрудники полиции напомнили жителям и гостям Белгородской области о действующем в регионе запрете на использование пиротехники. Он был введен постановлением губернатора от 11 апреля 2022 года. Нарушителям будет грозить административное наказание. Их будут привлекать по статье «Мелкое хулиганство», санкции которой предусматривают штраф или пятнадцать суток ареста.

В Управлении МВД также обратили внимание жителей региона на то, что с 24 апреля по 15 сентября 2023 года в области также действует запрет на продажу пиротехники. За реализацию предусмотрены штрафы. Для граждан - до 2000 рублей, для должностных лиц – до 4000 рублей, для юрлиц – до 40000 рублей.