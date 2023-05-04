Почти 100 белгородцев проверили здоровье своих легких

Мероприятие было направлено на выявление на ранних стадиях нарушений в работе бронхолегочной системы белгородцев. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели акцию «Легкое дыхание». Мероприятие было направлено на выявление на ранних стадиях нарушений в работе бронхолегочной системы белгородцев.

В КЦ «Октябрь» белгородцы могли пройти компьютерную спирометрию, чтобы определить жизненную емкость легких, а также узнать уровень холестерина и глюкозы в крови.

Главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Михайлова подчеркнула, что сегодня очень важно добавить в свою жизнь физическую активность белгородцам в любом возрасте. При этом не надо искать дорогие фитнес-центры, достаточно ежедневно ходить в быстром темпе.

Во время акции обследование прошли 98 белгородцев. Примерно у 70 % спирометрия показала нормальную функцию бронхолегочной системы. У остальных были отмечены различные нарушения. Им рекомендовали обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения более углубленного обследования.