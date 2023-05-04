В Белгородской области 5 мая будет тепло и дождливо

В пятницу в регионе прогнозируют переменную облачность. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночь преимущественно пройдет без осадков. А вот днем возможны кратковременные дожди. Ветер ночью переменных направлений 4-9 м/с. Днем северной четверти 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от 16 до 21 градуса со знаком плюс.

В областном центре ночью 8-10 градусов тепла, днем воздух прогреется от 19 до 21 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона об опасности возгорания сухой травы. Чтобы не допустить пожара будьте внимательны при обращении с огнем. Своевременно очищайте участки от легковоспламеняющегося мусора и сухой травы.