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НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:43

В Белгородской области огнеборцы спасли пожилую женщину и ребенка

За сутки белгородские спасатели более 150 раз выезжали по тревоге
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские добровольцы вывели пенсионерку из задымленного помещения.

Белгородские добровольцы вывели пенсионерку из задымленного помещения.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В службу спасения Грайворонского городского округа 3 мая поступило сообщение от жительницы села Козинка. Женщина рассказала, что в квартире закрылся ее двухгодовалый ребенок. Малыш случайно захлопнул дверь, когда мама вышла вынести мусор. Огнеборцы с помощью подручных средств – пассатижей и отвертки аккуратно вскрыли окно, чтобы проникнуть в помещение и открыть входную дверь изнутри.

В селе Бессоновка Белгородского района 3 мая произошел пожар в жилом доме. На место происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 29 и добровольная пожарная команда им. Горина. Огонь успел повредить электрический щит и деревянную тумбочку на веранде.

Личный состав добровольной пожарной команды спас пожилую женщину, которая не смогла самостоятельно покинуть сильно задымленное помещение. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.