Белгородские власти поделились итогами фестиваля «Река в цвету»

Фестиваль в этом году прошел в стиле 1930-х годов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде поделились итогами трехдневного цветочного фестиваля. Площадь тюльпановых полей в этом году составила 1 гектар. Кроме того, к празднику дополнительно высадили более 91 тысячи растений.

В подготовке праздника приняли участие более 700 сотрудников коммунальных служб. Так, специалисты Белгорблагоустройства специально за 3 недели создали огромную цветочную сову. Для оформления площадок использовали 21 арт-объект.

Основной темой фестиваля в этом году стали тридцатые годы: музыка 30-х, кино и мультфильмы, мода – белгородцы окунулись в атмосферу прошлого столетия.

Для горожан и гостей города выступили более 500 артистов. Впервые концерты и спектакли проводились на понтонной сцене.

Любители активного отдыха разных возрастов могли занять себя на 15 интерактивных площадках: палаточный лагерь, игровая зона, песочница для малышей, веревочный городок, зона мастер-классов.

Зрелищным событием финального дня фестиваля стал спуск на воду флотилии кораблей, созданных участниками арт-мастерской «Бригантина».