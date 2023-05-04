Белгородские оперативники задержали трех липчан, похищавших деньги у пенсионеров

фото: со страницы УМВД региона в соцсети.

Оперативники Белгородской области задержали троих так называемых «курьеров», похищавших деньги у пенсионеров. В совершении преступлений подозреваются жители Липецкой области в возрасте 17-ти, 21-го и 27-ми лет.

По предварительным данным, подозреваемые были участниками в мошеннической схеме «Ваш сын попал в ДТП» в роли «курьеров». Они приезжали с Белгородскую область на несколько дней, забирали у пенсионеров деньги и уезжали домой.

В каждом случае злоумышленники действовали по единой схеме. Пенсионеры, желая помочь попавшим «в беду» родственникам, соглашались отдать все свои накопления.

Жертвами преступников стали жители Валуйского, Новооскольского, Яковлевского городских округов и города Белгорода. В общей сложности потерпевшие лишились более 700 тысяч рублей. Часть денег молодые люди забирали в качестве зарплаты, остальные переводили на счета подельников.

В отношении троих задержанных возбуждено 6 уголовных дел. Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. Полицейские предполагают, что молодые люди причастны и другим аналогичным преступлениям на территории региона.