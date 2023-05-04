В Белгородской области продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения

В Валуйсткую ЦРБ привлекли и молодого врача-терапевта. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях рассказал о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и привел в пример Валуйскую ЦРБ.

В медучреждение недавно поступил комплект нового диагностического оборудования. В частности, к поставленному ранее в это медучреждение колоноскопу добавилась видеоэндоскопическая стойка. Помимо этого, были приобретены и установлены новые аппараты УЗИ, электроэнцелограф, СКТ - они уже используются. А стационарный рентген аппарат и еще один - передвижной, смонтированы и начнут эксплуатироваться специалистами после получения лицензии.

Гладков также рассказал о решении кадровой проблемы в учреждениях здравоохранения области. В Валуйсткую ЦРБ привлекли молодого врача-терапевта Евгения Щагина. Выпускник Курского медицинского университета с января 2023 года работает в Центре общей врачебной практики участковым врачом. Он уже получил ключи от квартиры в рамках программы обеспечения жильем врачей Белгородской области.

- Надеюсь, что жители Валуйского округа уже почувствовали изменение качества оказываемых медицинских услуг в лучшую сторону, — отметил глава региона.