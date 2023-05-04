Белгородский Следком проводит доследственную проверку по факту отравления детей 2 мая

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В Белгородской области проводится доследственная проверка по факту госпитализации пяти несовершеннолетних школьников Прохоровской гимназии с признаками отравления. Следователи Яковлевского следственного отдела выясняют обстоятельства произошедшего.

Установлено, что 2 мая 2023 года школьники употребили лекарственный препарат, относящийся к группе успокоительных средств, который в гимназию принесла и передала одному из подростков их сверстница из другого класса.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Четверо ребят уже выписаны из лечебного учреждения, один продолжает лечение в общетерапевтической палате детской областной больницы. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Перед прокуратурой, уполномоченной по правам ребенка Белгородской области, региональной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, министерствами образования, социальной защиты населения и труда Белгородской области инициирована, в соответствии с их компетенцией, проверка соблюдения законодательства и прав несовершеннолетних в соответствующих учреждениях.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.