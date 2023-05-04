В помощь белгородским сельхозникам направили 230 миллионов рублей

Выделенные средства направили 126 сельскохозяйственным производителям. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Аграрии Белгородской области получили 230 миллионов финансовой помощи. До конца мая в регион поступит еще столько же денежных средств. Средства региону выделили из федерального бюджета. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Выделенные средства направили 126 сельскохозяйственным производителям.

- Государственная поддержка крайне важна нашим аграриям. Без нее, конечно, выполнить весь объем работы на сегодняшний день практически невозможно, — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что на территории Белгородской области продолжается посевная кампания. И уже на половине посевных площадей работы полностью завершены.

Напомним, АПК региона получит 3,1 млрд рублей господдержки. Из этой суммы по состоянию на конец марта аграриям довели практически треть.