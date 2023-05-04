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НовостиОбщество4 мая 2023 10:49

В Белгороде установили ретрооткрытку размером 3,5*5,9 метров

«Приветъ из Белгорода» теперь можно увидеть на Белгородском Арбате
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

фото: пресс-служба администрации города Белгорода.

На Белгородском Арбате в областном центре установили ретрооткрытку «Приветъ из Белгорода». Высота композиции – 3,5 метров, ширина – 5,9 метров.

На арт-объекте изображен почтальон и виды старого Белгорода. Как сообщили в администрации Белгорода, этот необычный герой еще не раз появится на улицах областного центра, который в этом году отметит 80 лет со дня освобождения.

Отметим, ретро-почтальон приглашал белгородцев и гостей города вместе отметить Первомай. Теперь же в честь важной даты герой предлагает отправиться с ним в путешествие из эпохи в эпоху, вспоминая путь возрождения Белгорода и всех, кто внес в это свой вклад.