В Белгороде на 70% завершен ремонт улицы Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина

Стоимость ремонта составит 100,7 млн рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Работы по ремонту улицы Губкина на участке от Костюкова до проспекта Ватутина завершен уже на 70 процентов. Протяженность реконструируемого объекта составляет 1,45 км. В последний раз работы здесь проводили в 2014 году. За 9 лет на участке образовалось большое количество ям, колейность, возникла необходимость повысить безопасность дорожного движения из-за возросшего трафика транспорта.

Ремонт на участке начали месяц назад. В работе ежедневно задействовано до 25 человек, строительная техника. На сегодняшний день специалисты завершили фрезерование старой дорожной одежды и приступили к укладке асфальта, а также к установке светофорных объектов в районе военкомата. Кроме того, на 60% выполнили установку бортовых камней, на 40% – укладку тротуарной плитки, на 25% – монтаж ливневой канализации.

В планах на ближайшее время - обустройство левоповоротной полосы в районе военкомата, замена светофоров на перекрестке с улицей Королёва и в районе поликлиники УВД. Кроме того, предстоит сделать дополнительные остановки общественного транспорта, нанести термопластиком разметку на новый асфальт.

Стоимость ремонта составит 100,7 млн рублей. Работы планируют завершить к 15 июня.