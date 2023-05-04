Со старой городской свалки в Белгороде вывезли более 330 тысяч кубометров отходов

фото: @v_v_demidov

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов проверил ход работ по рекультивации старой городской свалки. Он побывал на объекте, встретился с представителями генподрядчика.

Сейчас на свалке продолжаются земляные работы. По оперативным данным, уже перемещено более 330 тысяч кубометров отходов – 62% от плана. Также идет подготовка котлованов к установке резервуаров для сбора фильтрата, технической воды и т.п.

- Убедился, что все процессы в графике. Контроль нам помогли организовать областной проектный офис и региональное Министерство ЖКХ. Благодарю коллег за поддержку! – отметил Валентин Демидов.

Отметим, работы по рекультивации городской свалки проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Полностью завершить реализацию проекта планируют в ноябре 2024 года.