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НовостиОбщество4 мая 2023 9:57

Со старой городской свалки в Белгороде вывезли более 330 тысяч кубометров отходов

Мэр Валентин Демидов рассказал, что процесс рекультивации идет по графику
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @v_v_demidov

фото: @v_v_demidov

Глава администрации Белгорода Валентин Демидов проверил ход работ по рекультивации старой городской свалки. Он побывал на объекте, встретился с представителями генподрядчика.

Сейчас на свалке продолжаются земляные работы. По оперативным данным, уже перемещено более 330 тысяч кубометров отходов – 62% от плана. Также идет подготовка котлованов к установке резервуаров для сбора фильтрата, технической воды и т.п.

- Убедился, что все процессы в графике. Контроль нам помогли организовать областной проектный офис и региональное Министерство ЖКХ. Благодарю коллег за поддержку! – отметил Валентин Демидов.

Отметим, работы по рекультивации городской свалки проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Полностью завершить реализацию проекта планируют в ноябре 2024 года.