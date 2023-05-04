Белгородец после конфликта с незнакомцем у кафе попал в больницу

После потасовки у кафе белгородец с переломами попал в больницу. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду

В прохоровский отдел полиции из больницы поступило сообщение об обратившемся за медицинской помощью 42-летнем пациенте с закрытой черепно-лицевой травмой, переломами челюсти и пластинок лобной пазухи. Выяснилось, что он пострадал в ходе конфликта с незнакомцем у кафе.

Участковые задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний сельский житель. По предварительным данным, пострадавший вместе с супругой возвращался домой из заведения. Молодой человек сделал ему замечание и после словесной перепалки дважды ударил кулаком в лицо.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку грозит до восьми лет колонии.