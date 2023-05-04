В Шебекинском округе Белгородчины из-за обстрелов повреждены 637 домов

фото: соцсети Владимира Жданова.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал о ходе восстановительных работ в домах, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ. С начала спецоперации в округе повреждено 637 частных и многоквартирных домов. Более 80% жилья уже восстановлено. Осталось завершить работы более чем на 100 объектах.

Владимир Жданов отметил, что ремонт каждого дома или квартиры будет снят с контроля только после получения расписки от собственника. При необходимости оценку определенных работ дают эксперты. А с каждым собственником ведется диалог и ищется компромисс.

Помимо поврежденных частных домов, глава округа посетил многоквартирный дом, расположенный в микрорайоне Машзавод.

- Также посетил многоквартирный дом в микрорайоне машзавода, который пострадал в результате прямого попадания артиллерийского снаряда. Внутренние работы здесь уже подходят к завершению, а в ближайшее время начнется благоустройство дворовой территории и обновление фасада, - поделился Жданов.