В Белгородской области за сутки в ДТП пострадали две 11-летние девочки

Двое детей за сутки пострадали на дорогах Белгородской области. фото со страницы УМВД региона в соцсети.

В среду, 3 мая, на дорогах Белгородской области в ДТП пострадали две школьницы. Одна из аварий произошла в полдень на улице Плеханова в поселке Уразово. По предварительным данным, 11-летняя велосипедистка на нерегулируемом перекрестке не пропустила «Рено Логан» под управлением 46-летнего водителя. При столкновении девочка получила травмы.

Около девяти вечера в городе Губкине в аварию попала её сверстница. По предварительным данным, на улице Чайковского 39-летний водитель «Киа Рио» сбил школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она также пострадала.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными на дороге, особенно у пешеходных переходов и в местах возможного появления детей. Полицейские также напоминают, что юным велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. Правоохранители призывают родителей напомнить детям правила безопасного поведения на дороге.