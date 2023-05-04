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НовостиОбщество4 мая 2023 8:17

Белгородцы попросили губернатора не вывозить юных боксеров в приграничный санаторий

Родители обеспокоены безопасностью детей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы попросили губернатора не вывозить юных боксеров в приграничный санаторий

Белгородцы попросили губернатора не вывозить юных боксеров в приграничный санаторий

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Родители белгородских боксеров обратились к губернатору с просьбой поменять место спортивных сборов. С проблемой они обратились к губернатору во время вечернего прямого эфира. На сборы в санаторий «Красиво» в Борисовском районе юных спортсменов должны отправить уже 8 мая. По словам родителей, всех увозят подальше от границы, а их детей отправляют в санаторий рядом с границей. Вопрос безопасности их очень беспокоит.

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию.

- У нас уже 12 муниципалитетов с режимом ЧС, и мест на всех не хватает. Поручу Наталье Жигаловой, чтобы она связалась с вами и все обговорила. Согласен, что санаторий «Красиво» не самое далеко расположенное от границы место. У нас там не было обстрелов, но громко, и факт нахождения рядом с границей вызывает опасения. Проговорим, может, получится отправить в близлежащие регионы, - ответил губернатор Белгородской области.