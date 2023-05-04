Губернатор объяснил, зачем отселенным из приграничья белгородцам решили вернуть их участки

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородец возмутился тем, что отселенным из приграничной зоны ЧС жителям вернут их участки. Мужчина заявил, что хватило бы и предоставленной в собственность квартиры элитной новостройке, а выдавать обратно их «халупы» уже чересчур. Главу региона неприятно удивила такая реакция белгородца.

Вячеслав Гладков отметил, что возмущенный белгородец явно не понимает, что пришлось пережить отселенным белгородцам за эти два года. Губернатор подтвердил, что власти хотят вернуть эвакуированным жителям в безвозмездное пользование на 49 лет те участки, в которых они жили. Юристы подготавливают нормативно-правовой акт.

- Квартиры им выдаются такой же площади, как и их жилые дома. Но есть же еще гаражи, летние кухни, постройки — они не компенсируются. К тому же, что нам делать в текущей обстановке с этими изъятыми участками, которые находятся в приграничной территории? Более правильно предоставить их хозяевам в пользование, чтобы они смогли вернуться на участок сразу, как только обстановка улучшится. Здесь много аспектов, в том числе вопрос справедливости и финансов, - пояснил губернатор Вячеслав Гладков.