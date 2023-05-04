В Белгороде начнут плановое отключение горячей воды с 16 мая

В многоквартирных домах отключать горячую воду будут на две недели Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде с 16 мая начнутся испытания теплосетей. Для подготовки к будущему отопительному сезону ежегодно отключают подачу горячей воды, чтобы найти изношенные участки труб и заменить их во избежание аварийных прорывов.

В многоквартирных домах отключать горячую воду будут на две недели. О конкретных датах отключения по каждому адресу будут дополнительно оповещать.

Теплоэнергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать необходимые меры предосторожности: не подходить к местам проведения земляных работ, открытым трубопроводам и тепловым камерам, не располагать автотранспорт вблизи люков тепловых камер и непосредственно на них во время гидравлических испытаний.