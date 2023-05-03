Акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате в Белгородской области

Можно сделать бейдж с изображением предка и носить его 9 мая. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Администрация Белгорода предложила почтить память героев во всероссийском масштабе иными способами. Например, все желающие могут заменить аватары своих страниц в соцсетях на портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также можно сделать бейдж с изображением предка и носить его 9 мая. Кроме того, на сайте проекта «Бессмертный полк» можно разместить историю и фото героя.

Подробнее о новых форматах можно узнать, перейдя на сайт проекта или посмотрев видеоролик.