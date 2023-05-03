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НовостиОбщество3 мая 2023 16:17

Акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате в Белгородской области

Напомнить о героях Великой Отечественной войны можно тремя способами
Алексей СЕРГУНИН
Можно сделать бейдж с изображением предка и носить его 9 мая.

Можно сделать бейдж с изображением предка и носить его 9 мая.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Администрация Белгорода предложила почтить память героев во всероссийском масштабе иными способами. Например, все желающие могут заменить аватары своих страниц в соцсетях на портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также можно сделать бейдж с изображением предка и носить его 9 мая. Кроме того, на сайте проекта «Бессмертный полк» можно разместить историю и фото героя.

Подробнее о новых форматах можно узнать, перейдя на сайт проекта или посмотрев видеоролик.