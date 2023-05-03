100 жителей Белгородчины стали жертвами аферы «Ваш родственник попал в ДТП»

Доверчивые граждане соглашаются отдать все свои накопления, чтобы помочь близкому человеку, и только потом узнают, что никакой аварии на самом деле не было. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Белгородской области увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом оказания помощи якобы попавшему в ДТП родственнику. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. С начала 2023 года зарегистрированы уже сто таких фактов. Общая сумма ущерба составила более 28 миллионов 115 тысяч рублей.

Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры. Злоумышленники звонят пожилым людям под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают, что их дети или внуки якобы стали виновниками ДТП. Потерпевшему предлагают передать деньги на лечение пострадавшего, предупреждая, что в противном случае будет возбуждено уголовное дело. Доверчивые граждане соглашаются отдать все свои накопления, чтобы помочь близкому человеку, и только потом узнают, что никакой аварии на самом деле не было.

Автоинспекторы напоминают, что в случае ДТП сотрудники полиции могут позвонить лишь с целью установления личности участника происшествия, если его забрала скорая, а документов при нем не обнаружилось. Госавтоинспекция призывает граждан при поступлении таких звонков прервать разговор и самостоятельно связаться с человеком, которому якобы нужна помощь или позвонить в полицию для выяснения обстоятельств. Помните, что не следует передавать деньги незнакомым людям или перечислять их на незнакомые счета, кем бы ни представился позвонивший.