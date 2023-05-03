«Летопись сердец»: в Белгородской области стартовала ежегодная патриотическая акция

Авторы лучших работ получат сертификаты и памятные подарки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Театры нашей страны во время Великой Отечественной войны создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу. В рамках акции организаторами подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далёкое военное время. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 1 по 10 мая школьники смогут опубликовать свои творческие работы с хештегом #9маякдш в социальной сети «ВКонтакте» в трёх номинациях:

- школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны);

- вокал (песни военного времени);

- танец (военно-патриотическая тематика).

30 лучших работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», а их авторы получат сертификаты и памятные подарки.