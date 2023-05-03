«Белгород-Арена» второй год подряд признана лучшей в России

Многофункциональный комплекс в Белгороде – объект первой категории опасности, который оборудован самыми современными системами безопасности. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Премия SportsFacilities, которую вручают в рамках SportB2B EXPO&FORUM, ориентирована на представителей спортивных сооружений России. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Белгород-Арена» второй год подряд становится победителем престижной премии. В этот раз – в номинации «Лучшее решение по комплексной безопасности спортивного объекта».

Многофункциональный комплекс в Белгороде – объект первой категории опасности, который оборудован самыми современными системами безопасности. Львиная доля усилий высокопрофессиональной команды приходится на обеспечение безопасности зрителей и посетителей.