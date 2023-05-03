Губернатор Гладков: «Готовимся к торжественному открытию санатория «Бригантина «Белогорье»

Белгородская делегация во главе с губернатором оценила ход восстановительных работ. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков провел выездное совещание в детском санатории «Бригантина «Белогорье» под Евпаторией. Белгородская делегация во главе с губернатором оценила ход восстановительных работ.

- Прошелся фактически по каждому помещению. Объем работ еще остается большой. Но каких-то сложных процессов уже нет. Бассейн с морской водой готов. В актовом зале завершается отделка. Спортивный зал (с удивительным потолком) готов! Спальные помещения на отдельных этажах - уже практически тоже, ждем завершения поставки мебели. Заканчивается работа по благоустройству. Скалодром, веревочный парк (такого вы точно не видели! Сам был в восторге!). Если честно, очень надеюсь на то, что, когда дети переступят порог этого лагеря, сердце замрет от восхищения и восторга. Потому что это действительно круто! - поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона также отметил, что в обновленном детском санатории проектировщики внедрили много умных решений. К примеру, вход в спальное помещение будет осуществляться по Face ID, открывание/закрывание на проветривание окон сделали автоматическим и т. п.

По итогам рабочей поездки Вячеслав Гладков распределил сферы ответственности между профильными заместителями и курирующими министрами: кто отвечает за перевозку с обеспечением безопасности детей из Белгородской области до санатория под Евпаторией, кто прорабатывает образовательную программу и условия размещения, а также многие другие задачи.

В ближайшее время губернатор встретится с будущими вожатыми и спасателями лагеря, чтобы определить тематические программы смен. Параллельно глава Минздрава Андрей Иконников отрабатывает штатное расписание сотрудников, которых набирают из местных жителей.

- У нас есть обязательства сохранить рабочие места перед Правительством Крыма, и мы эти обязательства выполним. Но какое-то количество сотрудников привезем из Белгородской области, - подчеркнул Гладков.

СПРАВКА

Санаторий «Бригантина «Белогорье» расположен в юго-западной части Крымского полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя. Его территория - более 13 га. Комплекс рассчитан на 300 мест. Здание находится на первой линии. На территории расположены дендрологический парк, спортивные площадки: футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка.