Белгородские спасатели вытащили из кабины «КамАЗа» попавшего в ДТП водителя

Огнеборцы извлекли пострадавшего мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой помощи. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 2 мая, в 13:45 на 34 км автодороги «Новый Оскол – Валуйки - Ровеньки» 59-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ-4326», не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося «КамАЗа-552900» в составе с прицепом под управлением 51-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель «КамАЗа-4326» получил телесные повреждения. Но на том история не закончилась. Бедолагу-водителя зажало в поврежденном транспортном средстве. Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия в районе села Фощеватово выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 21. Огнеборцы извлекли пострадавшего мужчину при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой помощи. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112» или «101» (со стационарных телефонов – 01). «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.