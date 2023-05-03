Белгородец похитил с работы ноутбук и сотовый телефон

В полицию обратился представитель одной из компаний мобильной связи. Он сообщил, что бывший сотрудник после увольнения не вернул имущество - ноутбук и сотовый телефон на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду задержали подозреваемого. По предварительным данным, 34-летний белгородец, который ранее работал водителем и специалистом по транспортному обеспечению в организации, уволился еще в декабре прошлого года. Мужчина так и не вернул оргтехнику обратно фирме, оставив ее себе для личного пользования. В соответствии с ч. 3 ст. 160 УКРФ (Присвоение) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.