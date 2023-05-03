«Многонациональная Победа»: белгородцев приглашают к участию в проекте

Отбирать лучшие истории будут люди, имеющие высшее звание «Герой России». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Одним из основных форматов станет конкурс рассказов в народный альманах «Незабытые истории Победы». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Для участия необходимо направить фотографию военных времен из семейного архива и рассказ к ней об участниках Великой Отечественной войны разных национальностей, межнациональной дружбе и взаимопомощи, а также дополнительную информацию – биографические данные, записи о наградах, письма и воспоминания участников войны Вашей семьи. Вышеперечисленную информацию необходимо направить в адрес оргкомитета на электронную почту pomnimpobedu@mail.ru.

Ещё одним форматом реализации проекта является конкурс рассказов в сборник «Zа Родину» об участниках Специальной военной операции. Для участия в нём также необходимо направить фотографию и рассказ о совершенном подвиге, межнациональной дружбе, взаимопомощи, проявленные в период участия в СВО, дополнительную информацию о наградах и полученных званиях на электронный адрес zarodinu240222@mail.ru.

Отбирать лучшие истории будут люди, имеющие высшее звание «Герой России». Сборник «ZаРодину» будет презентован и подарен авторам этих историй во время торжественного мероприятия 18 мая 2023 года в Москве.

Помимо этого, все присланные материалы будут переданы в Мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти» Главного Храма Вооруженных Сил России, возведённого на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» и в «Музей Победы» на Поклонной горе.