Белгородец украл у пенсионера кошелек

С заявлением о пропаже кошелька в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 67-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний местный житель.

По предварительным данным, пенсионер забыл свой кошелек на витрине магазина в гипермаркете. Проходивший мимо белгородец забрал его. В кошельке злоумышленник обнаружил семь тысяч рублей, золотую цепочку и крестик общей стоимостью около 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли похищенное. В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) подозреваемому грозит до пяти лишения свободы.