60 операторов горячей линии «122» отвечают на вопросы белгородцев о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году

Операторы горячей линии готовы ответить на большую часть вопросов, касающихся итоговой аттестации белгородских школьников: нужно ли сдавать ЕГЭ и ОГЭ, как будет проходить зачисление в 10-е классы, поступление в вузы и ссузы, в каком формате будут организованы контрольные работы и множество других. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Чаще всего по теме предстоящих госэкзаменов белгородцы обращаются с такими вопросами: «Как будет проходить ЕГЭ в районах, где школьники учатся на дистанте?», «Если не сдавать ЕГЭ, то можно ли будет поступить в вуз?», «Нужно ли выпускникам 9-х классов сдавать ОГЭ?», «Как будет проходить приёмная кампания в техникумы и колледжи? - рассказала руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина.

Операторы прошли соответствующий инструктаж, готовы сориентировать жителей региона, которых в преддверии окончания учебного года эта тема особенно волнует. Если необходимо уточнение, данные звонившего записываются и после получения сведений оператор свяжется с ним повторно.

Всего на линии работают 60 операторов, которые находятся на связи по 12 часов в сутки. В другое время на вопросы ответит или же примет заявку робот София. Оператор обработает заявку в рабочее время и обязательно свяжется с тем, кто звонил. Также отметим, что если у оператора не будет ответа на вопрос сразу, то он зафиксирует интересующую тему и передаст её профильному специалисту для отработки, после чего свяжется с обратившимся.

Напомним, в 2023 году в Белгородской области – более 21 тысячи выпускников, из них порядка 13 тысяч обучаются в дистанционном формате и имеют право не сдавать ОГЭ и ЕГЭ. В марте Госдума РФ одобрила введение особого порядка проведения итоговой аттестации в ряде субъектов РФ, в том числе в нашем регионе. Это значит, что выпускники из 13 территорий Белгородской области имеют право выбора – сдавать традиционный ЕГЭ или поступать в вуз по вступительным экзаменам конкретного учебного заведения. Выпускники 9-х классов из территорий, находящихся на дистанте, не будут сдавать ОГЭ и получат аттестаты по результатам промежуточной аттестации.