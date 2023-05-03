Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды3 мая 2023 11:28

В Белгородской области заработал виртуальный тур по территории мельницы Баркова

Объект культурного наследия регионального значения можно посетить онлайн
Алексей СЕРГУНИН
Мельница Баркова охраняется как историческая ценность.

Мельница Баркова охраняется как историческая ценность.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Посетители могут ознакомиться со всеми шестью этажами мельницы, а также с прилегающей территорией. Для этого необходимо перейти по ссылке. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мельница Баркова охраняется как историческая ценность. Ежегодно здесь проводится фестиваль-состязание «Я – русский крестьянин», который помогает заглянуть в прошлое и вовлекает в атмосферу деревенского, крестьянского быта. Гости могут потягаться в молотьбе, пахоте, заготовке дров, в переносе воды в коромысле, сделать оберег, выпить чаю из самовара, покататься на лошади, послушать старинные песни и увидеть знаменитый барковский перепляс.