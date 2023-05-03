В Белгородской области заработал виртуальный тур по территории мельницы Баркова

Мельница Баркова охраняется как историческая ценность. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Посетители могут ознакомиться со всеми шестью этажами мельницы, а также с прилегающей территорией. Для этого необходимо перейти по ссылке. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мельница Баркова охраняется как историческая ценность. Ежегодно здесь проводится фестиваль-состязание «Я – русский крестьянин», который помогает заглянуть в прошлое и вовлекает в атмосферу деревенского, крестьянского быта. Гости могут потягаться в молотьбе, пахоте, заготовке дров, в переносе воды в коромысле, сделать оберег, выпить чаю из самовара, покататься на лошади, послушать старинные песни и увидеть знаменитый барковский перепляс.