Белгородский «Технолог-Спартак» дважды проиграл в столице Татарстана

5 и 6 мая белгородцы примут на своей площадке волгоградский «Каустик». Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Казани состоялись очередные матчи чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак» гостил у «Зиланта». Увы, подопечные Сергея Крамского не смогли пополнить очковый багаж, проиграв оба раза – 25:32 и 28:37.

В ТОП-3 результативных игроков нашей команды в первой встрече вошли – Дмитрий Калинин (восемь очков), Никита Дугушин и Никита Бабкин (по четыре). Во втором поединке отличились – Бабкин (шесть), Дмитрий Симонов и Дугушкин (по пять).

После двух побед над белгородцами «Зилант» вышел на второе место с 45ю очками. Столько же у «Воронежа», но наши соседи лидируют за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных мячей, при этом имея две игры в запасе. ТОП-3 замыкает дубль подмосковных «Чеховских медведей» (44). У спартаковцев шестое место и 24 балла. Теперь 5 и 6 мая наши парни примут на своей площадке волгоградский «Каустик». Начало матчей в 18:00 и 13:00 соответственно.