В Белгородской области столкнулись два «КамАЗа»

По предварительным данным, вчера, 2 мая, в 13:45 на 34 км автодороги «Новый Оскол – Валуйки - Ровеньки» 59-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ-4326», не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося «КамАЗа-552900» в составе с прицепом под управлением 51-летнего водителя и столкнулся с ним. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. В результате ДТП водитель автомобиля «КамАЗа-4326» получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении велосипеда с «Шевроле» пострадал 11-летний подросток.