Свыше 109 тысяч белгородцев выбрали дизайн-проекты новых общественных пространств

Набор волонтеров не будут останавливать до конца голосования. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Помогать жителям сделать выбор вышли добровольцы, которые активно распространяют информацию и предлагают проголосовать за инновационные проекты благоустройства территорий. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Они работают на улицах города, в торговых центрах и других наиболее проходимых местах, чтобы привлечь к участию максимальное количество жителей.

Один из добровольцев – студент Валуйского колледжа медицинского отделения Матвей Поляков. В прошлом году Матвей создал профильный отряд «Поколение Новых» на базе колледжа. Ребята активно включились в работу по благоустройству – помогают нуждающимся, работают в госпитале и центральной районной больнице, участвуют в субботниках города, посещают памятники героев войны и участвуют в проектах разной направленности.

Благоустройством Матвей начал заниматься еще два года назад. Парень любит свой город и когда ему предложили помогать в голосовании, без раздумий согласился. По его словам, эта деятельность дает общение и знакомство с новыми людьми, опыт ведения переговоров и публичных выступлений, возможность проявить свою социальную активность.

По состоянию на 1 мая граждане Валуйского горокруга отдали почти шесть тысяч голосов за понравившиеся варианты обустройства территорий, из них около 3,3 тысячи – с помощью волонтеров.

Также напомним, онлайн-голосование за дизайн-проекты объектов благоустройства продлится до 31 мая. В 2023 году в нем участвуют жители десяти муниципалитетов региона. Набор волонтеров не будут останавливать до конца голосования.