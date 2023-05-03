Белгородцы считают, что голуби занимаются биологическим терроризмом

На домах Белгорода появились объявления о том, что голуби во дворах многоэтажек могут быть выпущены из биолабораторий Харькова, чтобы разносить болезни. Поэтому горожан призывают не кормить их. Тем временем белгородка Ирина возмутилась появлением объявлений с угрозами уничтожить дворовых кошек, которых подкармливают у подъездов: «Пишут, что будут уничтожать кошек. Это как, травить? Какие у них на это права? Это же беспредел!»

Вячеслав Гладков попросил помощников найти информацию об этих загадочных объявлениях. Выяснилось, что речь идет об инициативе жителей одного дома, которым не нравятся голуби и кошки.

- Самое главное - не нарушать закон. Общественный договор между жильцами многоквартирного дома очень важен. Потому что кто-то любит кошек, кто-то их не любит. Кто-то хочет, чтобы их автомобиль стоял у подъезда, а кто-то хочет, чтобы перед подъездом безопасно гуляли дети. Мы все люди и должны уметь договариваться. Поэтому я убежден, что и в этом частном случае вы сумеете договориться, - подытожил губернатор.