Белгород украшают к 9 мая

Работы завершат к 6 мая. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Один из элементов праздничного оформления – световая арка в форме звезды. Такие арт-объекты украсят ул. 50-летия Белгородской области, Соборную площадь, Центральный парк, парк Победы, Музейную площадь, площадки перед СК «Белгород Арена» и кинотеатром «Русич». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Жителей и гостей Белгорода вновь порадует инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом». Для её создания в прошлом году горожане прислали более 2 600 фотографий своих предков – участников Великой Отечественной войны. Теперь её установят возле диорамы.

Одна из тем праздничного оформления – ордена Великой Отечественной войны. Масштабные макеты украсят Гражданский проспект. Возле диорамы установят композиции «Орден Отечественной войны» и «Орден Победы». На ул. 50-летия Белгородской области появятся ретрооткрытки, баннер «Знамя Победы над Рейхстагом» украсит культурный центр «Октябрь». Особое внимание – памятникам и обелискам. Сейчас их активно приводят в порядок. Работы завершат к 6 мая.