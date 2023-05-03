Белгородские школьники с 1 по 11 класс пройдут тестирование на знание ПДД

Интерактивные тестовые задания были созданы при участии экспертов в области безопасности дорожного движения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Минцифры совместно с министерством образования и ГИБДД УМВД России по Белгородской области разработали систему онлайн-тестирования для учеников 1–11-х классов всех школ региона. Пройти проверку можно будет в любой день и время с 10 по 19 мая по ссылке. Время выполнения не ограничено. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Интерактивные тестовые задания были созданы при участии экспертов в области безопасности дорожного движения. Всего разработано три блока – свой для каждой возрастной группы участников: 1-4 классов, 5-8-х и 9-11-х. Всего в тесте 20 вопросов, сложность и тематика которых подобраны с учетом возрастных особенностей детей. Тестирование проводится анонимно, при регистрации нужно указать муниципалитет, школу, возраст, пол и класс обучения.

Массовое тестирование не только позволит проанализировать, насколько школьники осведомлены о правилах поведения на дорогах, но и станет важным образовательным элементом в процессе изучения ПДД, прав и обязанностей пешеходов.