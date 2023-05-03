Белгородец украл поломанный телевизор

Неисправный телевизор стоимостью около шести тысяч рублей полицейские нашли дома у задержанного. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратился местный житель. Мужчина сообщил, что с чердака его гаража пропал телевизор. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 53-летний местный житель.

По предварительным данным, житель Валуйского городского округа знал, что хозяева дома переехали и изредка приезжали забирать оставшиеся вещи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он забрался на чердак гаража, который не был заперт, и совершил кражу. Неисправный телевизор стоимостью около шести тысяч рублей полицейские нашли дома у задержанного. В соответствии с п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет.