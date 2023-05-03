Белгородские волейболисты в трех партиях одолели ленинградское «Динамо»

Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 2 мая, в Туле состоялся первый матч финальной серии турнира за 5-е место в мужской волейбольной Суперлиге. Наше «Белогорье» в статусе хозяев принимало «Динамо» из Ленинградской области. Соперников хватило лишь на первый сет, а в дальнейшем перевес «Львов» не вызывал вопросов. Итоговый счет – 25:21, 25:14, 25:15 и 3:0 по сумме.

Теперь завтра, 4 мая, белгородцы проведут в Туле второй матч серии (до трех побед). Начало в 19:00. Третий и, если понадобится, четвертый поединок пройдут 8 и 10 мая в Сосновом Бору. Пятая встреча при необходимости состоится 14 мая в Туле.