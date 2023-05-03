У 11 тысяч жителей Белгородского района улучшится водоснабжение

В шести микрорайонах ИЖС проложат сети, восстановят станции водоподготовки, пробурят скважины. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 3 мая, глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время традиционного утреннего обращения в соцсетях сообщил, что в регионе продолжаются активные действия по улучшению качества водоснабжения жителей.

- В сельском поселении Дубовское Белгородского района в этом году выделили более 400 миллионов рублей. В шести микрорайонах ИЖС проложим сети, восстановим станции водоподготовки, пробурим скважины, и до конца года все работы будут выполнены. 11 тысяч человек реально почувствуют улучшение водоснабжения в своих домах.