662 белгородца, потерявшие дома из-за обстрелов ВСУ, определились с новым жильем

На приобретение и строительство новых домов и квартир было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина ов время брифинга рассказала, что заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1073 семей, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 662 белгородца.

- На сегодняшний день заключены 65 контрактов на готовые жилые помещения и 190 - это долевое участие. Обладателями нового жилья стали уже 58 семей, получивших ключи от квартир. Активно отрабатывается и вопрос строительства жилых домов, показываем земельные участки, есть граждане, которые уже определились с выбором. Также в течение последних 10 дней активно ведется работа с жителями сел Нехотеевки, Журавлевки и Середы, проживающими в пунктах временного размещения. Людям на местах даются разъяснения в каждом конкретном случае и, тем самым, по результатам такой точечной работы, снимается большинство вопросов. Видим, что такие встречи востребованы и это ускоряет процесс выбора жилья, – отметила Козлитина.

Напомним, в Белгородской области по поручению Владимира Путина с февраля 2023 года приступили к решению жилищного вопроса граждан, потерявших свое жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. На приобретение и строительство новых домов и квартир было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета.