В Белгороде открылся центра для детей и подростков из «группы риска»

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В Белгороде открылся Центр социализации детей и подростков #Я_ДОМА. Организация специально создана для работы с ребятами из так называемой «группы риска» - с теми, кто попал в непростую жизненную ситуацию.

Специалисты центра помогут подросткам с освоением школьной программы и социальной адаптацией, а также поспособствуют развитию творческих способностей и выбору будущей профессии. Дети смогут встречаться в центре в неформальной обстановке, проводить свободное время с пользой.

Помимо этого, в рамках работы Центра в городе запустили федеральный проект «Уличная социальная служба». Он реализуется в рамках стратегической программы «Подростки России», курируемой детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. Предполагается, что в рамках проекта молодые педагоги-психологи будут общаться с подростками на улицах и привлекать их на культурные и спортивные площадки города.