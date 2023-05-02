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НовостиОбщество2 мая 2023 13:47

Белгородские школьники собрали для участников СВО письма, подарки и талисманы

Ребята желают военным здоровья, победы и возвращения домой
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские школьники собрали для участников СВО письма, подарки и талисманы. фото: @belregion_ru

Белгородские школьники собрали для участников СВО письма, подарки и талисманы. фото: @belregion_ru

В преддверии Дня Великой Победы школьники Белгородской области передали военнослужащим – участникам специальной военной операции 1000 писем, подарков, талисманов и сувениров.

Ученики белгородских школ поздравляют солдат с предстоящим праздником и называют их освободителями. Ведь именно русский, советский, солдат в годы Великой Отечественной войны освобождал нашу землю от фашистских захватчиков. Ребята желают военным здоровья, благополучия, победы и мирной жизни.

Как сообщили в региональном правительстве, детские письма, рисунки, подарки бойцы очень ждут, перечитывают и носят в нагрудных карманах. Самое дорогое пожелание: «Возвращайтесь все живыми!»