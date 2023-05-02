МЧС предупреждает белгородцев о ночных заморозках

Белгордцев предупреждают о ночных заморозках. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в среду, 3 мая на территории Белгородской области ожидается переменная облачность и значительное похолодание. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, местами возможны заморозки до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 15-20 тепла.

В Белгороде ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем 17-19 градусов со знаком плюс.

Ночные заморозки могут оказать неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, в том числе привести к их гибели, а также увеличат риск возникновения техногенных пожаров.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты). Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи.