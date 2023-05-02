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НовостиОбщество2 мая 2023 12:49

В Министерстве финансов Белгородской области кадровые перестановки

Место Владимира Боровика займет Наталья Шаролапова
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В региональном правительстве сообщили об очередных кадровых перестановках. Место главы Минфина временно займет Наталья Шаролапова.

Владимир Боровик, который на протяжении 25 лет курировал эту отрасль в регионе, покинул свой пост. Однако совсем от дел не отойдет – он продолжит заниматься работой в должности заместителя губернатора Белгородской области.

Наталья Шаролапова, ранее возглавлявшая региональное Управление государственного финансового контроля, назначена временно исполняющей обязанности министра финансов и бюджетной политики Белгородской области.

Соответствующие изменения внесены в структуру Правительства Белгородской области.