Белгородец во время пьяной ссоры ударил приятеля салатником по лбу

В полицию Белгорода поступило сообщение от медиков о поступившем местном жителе с ушибленной раной в области лба. Правоохранители установили, что белгородец пострадал во время потасовки с приятелем и задержали подозреваемого жителя областного центра.

По предварительной информации, мужчины вместе распивали спиртные напитки в компании приятелей. В какой-то момент белгородцы не сошлись во мнении по поводу общего знакомого. Когда словесные аргументы закончились, подозреваемый взял со стола салатник и ударил им оппонента по лбу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Белгородцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.