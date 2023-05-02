В Белгороде возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП на Сумской

Водитель грузовика после ДТП скрылся с места происшествия Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По предварительной информации, 27 апреля в половине восьмого утра на улице Сумской, в районе дома 72, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «АФ», «Опель Корса» и «Тойота Камри». В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась водитель «Опеля».

Водитель грузовика после ДТП скрылся с места происшествия. Полиция установила личность и задержала 64-летнего мужчину по горячим следам недалеко от места происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человек). Санкции статьи — до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.