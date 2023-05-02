Жители Белгорода смогут бесплатно проверить здоровье легких

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В среду, 3 мая, в культурном центре «Октябрь» в Белгороде пройдет акция «Легкое дыхание». Специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики приглашают белгородцев на бесплатное обследование. Жители города смогут пройти компьютерную спирометрию, чтобы определить жизненную емкость легких, а также узнать уровень холестерина и глюкозы в крови.

Помимо этого, вместе с медиками центра общественного здоровья и медицинской профилактики прием будут вести врачи-наркологи и психологи. А психолог Центра здоровья Руслана Тодорова проведет индивидуальные консультации по вопросам тревожности, депрессивных состояний и других негативных проявлений.

Для белгородцев также проведут мастер-классы по лечебно-физической культуре и дыхательной гимнастике.

Специалисты будут принимать всех желающих с 12:00 до 15:00 по адресу ул. Николая Островского, 20, КЦ «Октябрь».