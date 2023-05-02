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НовостиОбщество2 мая 2023 10:18

В Белгородской области проверят, в каких районах чаще нападают бездомные животные

Количество жалоб на агрессивных безнадзорных собак увеличилось
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области проверят, в каких районах чаще нападают бездомные животные

В Белгородской области проверят, в каких районах чаще нападают бездомные животные

Фото: "КП" Архив

Белгородские власти обеспокоены увеличением жалоб на агрессивных бездомных собак. Отметим, трагедии с нападением безнадзорных животных за последнее время произошли уже в нескольких регионах страны.

На территории Белгородской области за последнюю неделю поступило 22 жалобы по поводу бездомных животных. Возглавляют печальную статистику Яковлевский городской округ и Белгородский район.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что если раньше жалобы чаще поступали от зоозащитников, то сейчас пишут рядовые белгородцы, которые волнуются за свою безопасность. Губернатор поручил тщательно проанализировать ситуацию по каждому муниципалитету: увеличивается ли численность бездомных собак, есть ли угроза для жителей региона.

- Никто никогда не простит, если власти не примут никаких мер, чтобы обезопасить жителей. Поэтому я бы хотел, чтобы это проанализировали, собрались с двумя категориями жителей и, если нужны дополнительные меры, я бы хотел видеть ваш доклад, - подчеркнул Вячеслав Гладков.