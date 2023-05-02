Сбер: В Черноземье почти 80 тысяч компаний пользуются зарплатным проектом банка

По итогам прошлого года в шести регионах Черноземья зарплатным проектом от Сбербанка пользуются почти 80 тысяч компаний крупного, среднего и малого и микробизнеса, а также муниципальных и государственных организаций. Всего для этих организаций выпущено 270 тысяч зарплатных карт.

Чаще всего услугами Сбербанка по зарплатному проекту пользуются клиенты: государственные и муниципальные организации – 94%, представители крупного и среднего бизнеса – 73%, малого и микробизнеса - 42%.

Антон Каменев, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Сбербанк обладает большим опытом, технологиями и экспертизой в финансовой сфере. Все это позволяет нашим клиентам получать продукты и сервисы, отвечающие самым высоким требованиям. Зарплатный проект от Сбера - востребованный продукт у наших партнеров. То, что все больше представителей бизнеса выбирают Сбер, для нас является важным показателем доверия и стимулом к дальнейшему развитию».

Начисление заработной платы на банковские карты – самый распространенный способ выплаты работникам денежных средств. Он удобен как для сотрудников, так и для самих предприятий. Сегодня скорость зачисления денежных средств участникам зарплатного проекта Сбера не превышает 30 минут с момента поступления реестров по заработной плате в банк.